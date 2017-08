WK dag 6: wat kan Boekelman in kogelstootfinale?

Op dag zes van de WK atletiek in Londen komt voor Nederland alleen Melissa Boekelman in actie. Ze begint om 21.25 uur aan de finale van het kogelstoten. In totaal staan er drie finales op het programma vandaag.

Met een worp van 17,88 meter wist Boekelman zich dinsdag als negende te plaatsen voor de finale. Niet verrassend, aldus atletiekcommentator Léon Haan. "Boekelman is het hele seizoen al in vorm en onlangs wist ze nog haar persoonlijk record te verbeteren."

De tienvoudig Nederlands kampioene in de buitenlucht verbeterde vlak voor de WK haar persoonlijk record tot 18,66 meter.