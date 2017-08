Real Madrid pakt Europese Supercup in Skopje

Real Madrid heeft de eerste hoofdprijs van het seizoen binnen. In Skopje won de ploeg van trainer Zinedine Zidane, die dankzij de Champions League-titel in de Macedonische hoofdstad mocht aantreden, de Europese Supercup door met 2-1 te winnen van Manchester United.

Real was een uur lang heer en meester tegen United. Casemiro, die al op de lat gekopt had, opende na een pass van Daniel Carvajal de score. Kort voor na werd ManU te kijk gezet toen Isco de 2-0 op het scorebord bracht na een combinatie met Gareth Bale tussen vijf tegenstanders in.

Real nam daarna gas terug, al trof Bale nog wel de lat. De Spaanse ploeg kreeg bijna de rekening gepresenteerd. United liet zien meer in huis te hebben dan alleen hard spel en creëerde enkele goede kansen, maar alleen Romelu Lukaku trof doel in de rebound. Marcus Rashford hielp dé kans op de 2-2 om zeep: hij schoot voorlangs. Marco Asensio, ingevallen voor Bale, schoot in blessuretijd nog op de lat.

Het was voor Real Madrid de derde Supercup-zege in vier jaar. Manchester United wacht al sinds 1991 op zijn tweede Supercup.