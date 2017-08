Boekelman bereikt WK-finale kogelstoten

Boekelman stond na twee pogingen op 17,55 meter, maar stootte zich met haar laatste poging in de top-12. De Chinese Gong Lijiao was met 18,97 meter de beste. De finale van het kogelstoten is woensdagavond (21.45 uur).

"Wow, dat was echt spannend", vertelde Boekelman na de kwalificatie. "Het was zenuwslopend, maar ik ben ijskoud gebleven. Ik wilde zo graag die finale halen en ik wist dat het mogelijk was. Het is gelukt! Nu ga ik echt genieten van die finale."