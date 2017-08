'Noord-Korea heeft kernkop voor zijn raketten ontwikkeld'

Noord-Korea heeft een kernkop ontwikkeld die zo klein is dat hij op zijn raketten past. Dat staat in een verklaring van het Japanse leger en volgens Amerikaanse media ook in geheime rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Het was tot nu toe onduidelijk of de raketten die Noord-Korea geregeld bij wijze van test lanceert, kernkoppen kunnen vervoeren. Als het bericht klopt, heeft Noord-Korea een belangrijke stap gezet om de serieuze kernwapenmogendheid te worden.

Noord-Korea liet gisteren weten niet te stoppen met het testen van langeafstandsraketten en daarbij geen last te hebben van de internationale sancties. Het land zegt dat de langeafstandraketten de VS kunnen bereiken. Het Noord-Koreaanse staatspersbureau meldt dat het land hoe dan ook doorgaat met zijn atoomprogramma.

De Washington Post heeft van anonieme inlichtingenofficieren vernomen dat Noord-Korea mogelijk al zestig kernwapens heeft, dubbel zoveel als tot nu toe werd aangenomen.