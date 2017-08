Teleurgestelde Hassan richt pijlen op de 5.000 meter in Londen

Sifan Hassan gaat tijdens de WK atletiek in Londen de 5.000 meter lopen. Er was twijfel ontstaan na haar teleurstellende 1.500 meter van maandagavond over deelname aan de vijf kilometer, zoals het oorspronkelijke plan was, of uitwijken naar de 800 meter.

Op de 1.500 meter eindigde Hassan op een tegenvallende vijfde plaats. Ze stortte met de finish in zicht in. Het goud was voor de olympisch kampioene Faith Kipyegon uit Kenia.

Donderdag is de eerste ronde van de 5.000 meter. De finale staat voor zondag op het programma.