Tv-geld is goudader van de clubs

Jan de Jong is directeur van de NOS en onderhandelt in die functie al jarenlang met bonden over sportrechten. Hij ziet de bedragen in de tv-markt almaar harder stijgen en het einde is nog lang niet in zicht, zo is zijn voorspelling.

"Eerst was voetbal alleen op publieke zenders. Dat was voor iedereen gratis, dus het vertegenwoordigde geen financiële waarde. Daarna kwam de commerciële televisie die met reclame aan de slag ging. Abonnee-tv was de volgende stap. Tegen betaling kon je sport zien. En die fase ontwikkelt zich nu door."

"Nu willen bedrijven zogeheten triple-play-abonnementen aan de man brengen: internet, telefonie en televisie. Met een pakket voetbalrechten sta je veel sterker in die markt. Zeker in Engeland."

En dan doet zich een gek fenomeen voor, volgens De Jong. De bedragen die over tafel gaan, zijn het eigenlijk niet waard. "Voetbalrechten versnellen de waarde van een bedrijf, zonder dat het geld er daadwerkelijk is. Het gaat misschien niet helemaal op, maar je zou het kunnen vergelijken met Tesla. Die produceren veel minder auto's dan Peugeot, maar zijn wel meer waard op de beurs."