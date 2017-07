'Dylan sliep met die fiets in bed'

Dat Dylan Groenewegen 'iets' met fietsen zou gaan doen, was eigenlijk bij zijn geboorte al bepaald. Al sinds 1928 bestiert zijn familie in Amsterdam een rijwielwinkel. Binnen treft de bezoeker een mix van werkplaats en prijzenkast aan.

Het pronkstuk van de zaak is een zeventien jaar oud stalen racefietsje. "Van losse buizen hebben we dat gemaakt", vertelt opa Ko Zieleman, terwijl hij wijst naar een tweewieler waarop ook zijn naam prijkt. "Dat viel niet mee. Dan moest er weer een buis groter, en dan weer eentje kleiner. Maar dit is er toen als resultaat uitgekomen."

De kleine Dylan was er heel blij mee, weet vader Gerrie nog. En dat ging ver, heel ver. "Hij sliep er gewoon mee in bed. Echt waar. Zo veel liefde zat erin. Hij was altijd bezig met die fiets."

Scheuren

Het scheuren over de stoep in de Amsterdamse Rivierenbuurt heeft inmiddels plaats gemaakt voor koersen in internationale profwedstrijden. Met als voorlopig hoogtepunt de majestueuze sprint die de 24-jarige Groenewegen zondag afleverde op de Champs-Élysées.

Vader Gerrie was lijfelijk getuige van de ritzege van zijn zoon in de Tour de France. Opa zat thuis, billenknijpend op de bank. "Ik dacht: als-ie maar niet stilvalt. Maar hij ging alleen maar harder. Tja, toen zat ik in de winning mood natuurlijk."