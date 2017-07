Etappe 20: een tijdrit met een venijnig klimmetje

Is het nog spannend?

"Natuurlijk is het nog spannend, het is de derde Tourweek. Dat speelt echt mee in het wielrennen. De cijfers zijn in het nadeel van Urán, maar Froome steekt er dit jaar niet zo ver bovenuit als vorige jaren."

Jij gelooft nog wel in een verrassing?

"Ja, er zijn wel meer rare dingen gebeurd. Urán mocht de roze trui aantrekken in de Giro van 2014 na een tijdrit, daar versloeg hij Nairo Quintana. En denk aan Laurent Fignon die verloor van Greg Lemond in 1989."