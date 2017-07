Etappe 18: de favorieten kunnen elkaar nog één keer pijn doen

De hamvraag: kan iemand Froome nog uit het geel rijden?

"Ik hoop het. Het zou een zegen voor de Tour zijn. En natuurlijk niet omdat ik het Froome niet gun, maar omdat ik hou van een een spannende wedstrijd. Hij reed de afgelopen dagen weer als kauwgom op een schoenzool."

Wie kan hem nog aanvallen?

"Romain Bardet probeerde het gisteren meerdere keren. Dat was leuk om naar te kijken. Hij is een aanvaller pur sang. Leo van Vliet fluistert me in dat hij het ook van Bardet verwacht. De Fransman zal het, aangemoedigd door eigen publiek, nog een keer gaan proberen."

Wat verwacht je van Urán?

"Hij rijdt heel sneaky. We hebben hem nog helemaal niet gezien eigenlijk. Ik hoop dat hij zich heeft willen sparen voor vandaag en dan kan toeslaan in de tijdrit."