'Froome is niet supersterk, maar wel slimmer dan de concurrentie'

Chris Froome heeft alle twijfels over zijn vorm weggenomen.

"Nee, hij oogt kwetsbaarder dan ooit en dat heeft de concurrentie door. De Tour zou nu in een plooi moeten liggen, maar Froome is gewoon niet supergoed. En toch is hij ontegenzeggelijk te beste. Ik hoop dat het nog spannend wordt, maar ik vermoed van niet."

"Froome is vooral slimmer dan de anderen. Zo'n slimmigheidje is bijvoorbeeld hoe hij zaterdag het geel heroverde op Aru. Froome was alert en pakte zomaar een hoop tijd. Dat is aan de andere kant wel een teken van kwetsbaarheid, want kennelijk vindt hij het nodig om zelfs daar tijd te pakken."

"Wat toch weer in het voordeel van Froome spreekt, is het optreden van zijn meesterknecht Michal Kwiatkowski. De opofferingsgezindheid, de klasse en de slimheid van de oud-wereldkampioen is cruciaal. En precies dat mist Aru. Toen Froome materiaalpech kreeg, had Kwiatkowski binnen no time zijn eigen achterwiel in de fiets van Froome gezet. Dat was briljant."