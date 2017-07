Froome passeert Anquetil met 53ste gele trui

Chris Froome ontving op het podium in Le-Puy-en-Velay zijn 53ste gele trui. Het aantrekken van het leiderstricot is bijna een routinematige handeling geworden voor de Brit, maar mogelijk had de ceremonie zondag voor hem toch een speciaal tintje.

Froome passeerde namelijk de legendarische Jacques Anquetil op de eeuwige ranglijst van geletruidragers. De Fransman, goed voor vijf eindzeges in de Tour de France, mocht 52 keer het geel aantrekken.

Froome staat in het klassement van renners met de meeste gele truien nu op de vijfde plaats. Boven hem staan vier renners die de Tour minstens vijf keer wonnen - al heeft de internationale wielerunie UCI Lance Armstrong officieel al zijn Tourzeges en aanverwante titels afgenomen.