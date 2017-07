Etappe 15: gevaarlijke bergrit door het Centraal-Massief

Vind je het verrassend dat Aru zijn gele trui kwijt is?

"De etappe stelde tot de laatste kilometer eigenlijk niks voor en toch verloor Aru meteen 25 seconden. Bovendien zat hij ook nog eens helemaal alleen, er was geen enkele Astana-renner van voren te vinden."

"Eerder in de etappe zat Aru ook al ver weg in het peloton. Zijn ploeggenoten was hij al snel kwijt, dat zag er niet goed uit."

Dat kan dus nog wel een probleem worden voor hem?

"Ja, ik denk dat Aru zich daar heel bewust van is. Het is natuurlijk heel vervelend voor hem dat Jakob Fuglsang heeft moeten opgeven. Hij zal het echt alleen moeten doen tegen vijf Sky-renners en de andere favorieten."

Kan het daarom ook een voordeel zijn dat Aru het geel kwijt is? Ze zijn nu van de verantwoordelijkheid af.

"Klopt, maar toch denk ik niet dat Aru dit bewust heeft gedaan. Daarvoor is een verlies van 25 seconden gewoon te veel. Als hij tien seconden had verloren, had het nog gekund, maar nu zat hij gewoon te ver van achteren."