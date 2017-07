Kwiatkowski moedigde Froome aan: rijden, Froomey, je hebt een gat!

Sneller dan hij zelf had verwacht zit de gele trui weer om de schouders van Chris Froome. In de steile laatste meters in Rodez reed Froome klassementsleider Fabio Aru op 24 seconden, ruim voldoende om de zes seconden achterstand op de Italiaan goed te maken.

"Het is een grote verrassing. Voor deze etappe wisten we dat we misschien een paar seconden zouden kunnen pakken, maar 24 seconden had ik nooit verwacht. Dat is een heel groot gat."

'Gaan, Froomey, je hebt een gat!'

Michal Kwiatkowski hield Froome in de slotfase op de hoogte van de positie van Aru. "De laatste vijfhonderd meter bleef hij in de radio schreeuwen 'gaan, gaan, je hebt een gat!' Dat was geweldig om te horen."