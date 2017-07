Etappe 14: een aankomst voor 'speciale sprinters' in Rodez

Kunnen de favorieten een dagje bijkomen?

"Ja, die gaan het vandaag heel rustig aan doen. Dat geldt trouwens ook voor de echte sprinters als Marcel Kittel en André Greipel, die maken vandaag geen schijn van kans."

Dus het gehavende Astana hoeft ook geen inspanningen te doen om het geel te verdedigen?

"Nee, zij hoeven niet veel te doen. Tenzij er natuurlijk opeens een renner die hoog staat in het klassement, mee gaat in de ontsnapping. Maar anders zullen ploegen als BMC, Sunweb, QuickStep het vandaag moeten doen."

Hoe ziet de finale eruit?

"De laatste paar honderd meter loopt het bergop, dus het is echt een dag voor 'speciale sprinters'."

Wie zijn dat, de 'speciale sprinters'?

Denk aan mannen als Michael Matthews, Greg Van Avermaet of Philip Gilbert. Zij hebben deze dag rood omcirkeld in het routeboek. Renners die goed kunnen aankomen in een moeilijke finale. John Degenkolb kan het misschien ook wel."