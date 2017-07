Groenewegen heeft vrede met tweede plaats: ben op waarde geklopt

"Ik ben op waarde geklopt." Dylan Groenewegen kan normaal nauwelijks lachen na een sprintnederlaag, maar na zijn tweede plaats achter Marcel Kittel is dat anders. "Ik heb vandaag vrij kunnen sprinten. Als iemand sterker is, heb ik daar vrede mee."

"Als ploeg hebben we heel sterk gereden", vervolgt Groenewegen. "Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Ik werd afgezet in het wiel van Kittel. Hij ging op 350 meter aan en mijn plan was om eroverheen te gaan. Dat bleef helaas uit..."

"Ik ging vroeg aan, maar op hetzelfde moment als Kittel. Daardoor bleef ik in zijn wiel hangen. Normaal valt iemand een beetje stil, maar hij niet."