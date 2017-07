Etappe 11: wéér een massasprint? 'Lotto-Soudal heeft de sleutel in handen'

De vraag die je wist dat zou komen: wat kan Dylan Groenewegen?

"Qua snelheid doet hij niks onder voor de concurrentie. Maar snelheid zegt niet zo veel, want Kittel vangt veel meer wind. Maar Groenewegen kan echt meedoen met de grote mannen."

Groenewegen wilde zijn tactiek aanpassen, hij zou eerder gaan sprinten. Heeft hij dat gisteren gedaan?

"Ja, hij heeft zich er op eigen kracht tussengewerkt. Hij was best teleurgesteld, maar moet niet vergeten dat hij derde is geworden. En als je derde wordt, kan je winnen."