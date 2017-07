Mollema: afdalingen sloegen nergens op, het was zo link

Sprinter Arnaud Démare kwam buiten de tijdslimit over de streep, Dylan Groenewegen was wel op tijd binnen. "Hoeveel had ik over, twee minuten? Dan had ik ook wel wat rustiger aan kunnen doen", lacht Groenewegen, die ondanks de vele bergen wel een leuke dag had.

"Ik wist dat het vrij naar zou worden, dan pas je je daaraan aan. Het is ook wel mooi om te overleven, gelukkig zat ik in een goeie groep op de laatste berg. En toen gingen we als mafkezen naar beneden."