Froome grote winnaar na slagveld, Urán pakt ritzege

Vanuit de start wist een grote groep zich af te scheiden van het peloton, vmet daarin zo'n beetje alle erkende aanvallers. Ook Bauke Mollema, Laurens Ten Dam en Bylan van Baarle zaten erbij. Robert Gesink was op dat moment door een val al uit koers.

In de afdaling van de Col de la Biche (buitencategorie) ontvouwde AG2R zijn aanvalsplan. Zowel in de kopgroep als in de groep met de favorieten stortte de Franse ploeg zich met doodsverachting naar beneden.

Plan AG2R mislukt

Toen de rookwolken waren opgetrokken bleek het effect niet groot. De kopgroep was uiteengespat, de groep met de grote namen uitgedund, maar daar schoot kopman Romain Bardet niet zoveel mee op.

Alleen Thomas viel af. De nummer twee in het klassement kwam ten val en stapte niet meer op. De samenstelling van de voorste groep wisselde voortdurend van samenstelling, al naar gelang er geklommen of gedaald werd. In de groep met het geel deden ze het even rustig aan.

Dat veranderde op de laatste klim, de zware Mont du Chat, waar de top van het klassement door elkaar werd geschud. Urán ging er uiteindelijk met de dagzege vandoor.