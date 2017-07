Koersen kon gewoon niet meer voor depressieve Westra

"Het besluit te stoppen kwam niet uit de lucht vallen. Ik zat al een tijd in een dalende lijn. Maar ik was nog wel goed, vorig jaar won ik de Driedaagse de Panne nog. De beslissing om te stoppen heb ik alleen genomen."

De depressies begonnen bij Westra al een tijd geleden. Het was een opstapeling van allemaal kleine dingen. Het alleen wonen in Monaco, de vele en zware valpartijen van andere renners in het peloton, relatieproblemen. Vaak stond er 'did not finish' achter mijn naam, toen is het ontstaan. Dat was in de periode bij Astana, maar zij zijn er niet schuldig aan."

'Wat zijn we hier aan het doen?'

"Ik heb een paar slechte valpartijen meegemaakt. Toen Stig Broeckx (Lotto-Soudal-renner die lang in coma lag, red.) viel, reed ik er vlak achter, ik had er zomaar ook zelf bij kunnen liggen. Een dag later startten we weer alsof er niks aan de hand was. Wat zijn we hier aan het doen, dacht ik."