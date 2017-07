Calmejane was als eerste boven, een halve minuut voor Gesink. "Ik was goed, maar kreeg het net niet dicht." Ook de krampaanval bij de Fransman hielp Gesink niet. "Ik hoorde het wel, maar ik was zelf ook al niet fris meer."

Als het aan Gesink ligt, is dit niet de laatste keer deze Tour dat we hem in de aanval zien. "Er zijn nog veel kansen, dit was de eerste. Morgen ga ik een snipperdag nemen, voor zover dat mogelijk is en daarna zijn er nieuwe kansen."