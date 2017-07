Alweer urenlang peddelen in het peloton, hoe houden de renners het leuk?

In Langs de Lijn En Omstreken gaf Roy Curvers (Sunweb) ook de tip om in zo'n lange etappe te praten met collega's. Maar voor diepgaande gesprekken hoef je niet in het peloton te gaan fietsen.

"Het zijn de gemiddelde koffieautomaatgesprekken", aldus Curvers. "Er zijn in deze Tour al wat renners gevallen, dan vraag je even aan hen hoe het met ze is."

Flauwe humor onderweg

Dat wielrenners net mensen zijn, blijkt ook wel uit de humor op dagen zoals gisteren. Curvers geeft een voorbeeld: "Dan passeer je iemand op links en tik je rechts op zijn bil, zodat hij die kant omkijkt. Flauw, maar hij blijft terugkomen."

En dan hebben we het nog niet eens over de spontane lachbuien gehad. Opnieuw heeft Curvers een voorbeeld: "Simon Geschke wilde zijn lege bidon weggooien, maar die schoot uit zijn handen... Zo tegen de helm van Ramon Sinkeldam aan! Dan wordt er wel even flink gelachen."