Etappe 6: een nieuwe massasprint, maar zonder Sagan en Cavendish

Ga je Sagan missen?

"Het is zeker jammer dat hij weg is, want Sagan zorgde altijd voor een vrolijke noot in de Tour. Maar in de massasprints gaan we hem niet per se missen, want hij was toch niet een van de topfavorieten in een vlakke sprint."

Geldt dat ook voor Cavendish?

"Nee, van Cavendish had ik nog wel wat verwacht. Ondanks zijn ziekte (Cavendish had Pfeiffer in het voorjaar, red.) leek hij sterk. Ik was wel benieuwd naar hem."

Op wie zet je je geld vandaag?

"Niemand steekt er echt bovenuit. Arnaud Démare is in topvorm, maar Marcel Kittel zal gebrand zijn op revanche na zijn nederlaag van dinsdag. Dat geldt ook voor André Greipel. Vaak als je denkt dat hij niet snel genoeg is of dat zijn treintje niet goed werkt, staat hij er toch weer."