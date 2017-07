Bellen met Roy: genieten op het Formule 1-circuit

Kan een Tourrenner genieten van het uitzicht? Het is een klassieke vraag in de Ronde van Frankrijk. Sommige renners hebben geen oog voor het landschap, maar Roy Curvers wel. "We reden dwars door de Ardennen, ik zag wel dat dat een mooie omgeving is", zegt hij in Langs de Lijn En Omstreken.

"Soms krijg je wel mee waar je rijdt, zoals vanmiddag op het Formule 1-circuit van Spa-Francorchamps. Daar keek ik mijn ogen uit. Maar hoe dichter je bij de finish komt, hoe minder je ziet. In de finale ben je gefocust op vluchtheuvels en de andere renners."