Raymond Nackaerts: Tour-herinneringen van een trouwe motard

De 82-jarige Belg heeft het idee dat er vroeger meer werd toegelaten. "Wij waren vrijer in de Tour." Het kwam bijvoorbeeld regelmatig voor dat hij met zijn motor tot op 100 meter van de streep in een massasprint naast de wagen van de Tour-directeur mocht blijven rijden. "We werden op 100 meter voor de streep weggeleid en die massaspurt begon toen pas op zo'n 300 meter. Nu zijn ze op 5 kilometer al bezig."

Het zijn verhalen die Sebastiaan Timmerman jaloers maken. Tegenwoordig worden de motoren al kilometers voor de finish van het parcours gehaald. "Ik zie in de laatste vijf kilometer geen renner meer hoor", zegt de commentator, die ook dit jaar weer vanaf de motor is te horen. "Soms krijgen we al op 10 kilometer van de finish een seintje dat we weg moeten wezen. Wat we dan nog wel eens doen is achter het peloton gaan zitten. Als er dan een valpartij is, zijn we er bij."

"Wat doen we hier?!"

Motorrijders en commentatoren maken in drie weken Tour de France genoeg hachelijke momenten mee. "Ik reed eens een afdaling", begint Nackaerts. "We zaten achter Johan Bruyneel. We reden zo'n 50 meter achter die gozer, hij gaat een bocht door, wij komen uit die bocht en we zien hem niet meer. Was hij over een muurtje het ravijn ingegaan. We zagen hem naar boven klauteren. Dan denk je wel even: wat doen we hier?!"