Etappe 2: een massasprint in Luik lijkt onvermijdelijk

Hoe belangrijk is deze dag voor de sprinters?

"Alle topsprinters willen zich laten zien, het wordt een beetje aftasten. Dit wordt de eerste sprint in het gedrang, in de Tour gaat het er anders aan toe dan in een andere koers. Het is de vraag wie daar het beste mee om kan gaan."

Wie zie jij vandaag winnen?

"Ik ga voor Marcel Kittel, hij is in een normale sprint als iedereen rechtdoor rijdt de snelste. Maar ja, in de Tour gaat het vaak niet zo netjes rechtdoor."