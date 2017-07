Ritwinnaar Thomas verrast zichzelf: hier had ik geen rekening mee gehouden

Dat Geraint Thomas een uitstekende tijdrit in de benen heeft was bekend. Maar dat hij alle grote favorieten zou kunnen klopppen in de Tour de France had, inclusief Thomas zelf, niemand verwacht.

"Ik had hier helemaal geen rekening mee gehouden", stamelde de Welshman. "Ik was ook heel ontspannen, want ik ging ervan uit dat er toch wel iemand sneller zou zijn dan ik."