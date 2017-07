Thomas wint in kletsnat Düsseldorf en pakt eerste geel

Geraint Thomas is de eerste drager van de gele trui. Thomas (Sky) won de tijdrit over spekgladde straten in Düsseldorf voor Stefan Küng. Thomas was vijf seconden sneller dan de Zwitser van BMC.

De grote verliezer van de dag is Alejandro Valverde. Hij gleed onderuit in een bocht en schoot de hekken in. De Spanjaard moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd en is de eerste uitvaller in de Ronde van Frankrijk. Ook Ion Izagirre ging onderuit en verlaat de ronde.