Valverde eerste uitvaller in Tour na harde val

Voor Alejandro Valverde heeft de Tour de France maar luttele minuten geduurd. De Spanjaard ging in eerste etappe hard onderuit, moest per ambulance afgevoerd worden en is de eerste uitvaller van 2017.

De geroutineerde Movistar-renner ging in de tijdrit in Düsseldorf in de bocht onderuit op de door de regen spekgladde weg en gleed met behoorlijke snelheid de dranghekken in.

Valverde was net vertrokken voor zijn tiende Tour, waarin hij een van de belangrijkste helpers van Nairo Quintana moest worden.

In 2015 eindigde hij op het podium (derde) en vorig jaar eindigde de Spanjaard als zesde. Valverde, die in totaal vier ritzeges boekte, moest in 2005 en 2006 opgeven.