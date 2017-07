Tour de France tot en met 2023 bij NOS

De Tour de France is ook de komende zeven jaar bij de NOS te zien. De NOS zet het contract met de Franse wielerorganisatie ASO, dat liep tot 2019, voort tot en met de Tour van 2023. Nieuw in de overeenkomst is dat de NOS ook de rechten voor social media van de Tour de France heeft verworven.

De Ronde van Frankrijk en de NOS kennen een lange geschiedenis. Sinds 1969 zendt de NOS live beelden uit van de Tour de France.



NOS-directeur Jan de Jong: "Het behouden van sportrechten is in het huidige medialandschap geen vanzelfsprekendheid. Vandaar dat de lengte en inhoud van het nieuwe contract bijzonder is. De NOS verslaat topsport. De Tour past naadloos in het NOS-aanbod met rechten van de Olympische Spelen, WK en EK voetbal en de eredivisie. De Tour blijft de komende jaren journalistiek gezien zeer relevant, zeker nu Nederland met een talentvolle lichting wielrenners kans maakt op succes."