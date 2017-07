Tourfavoriet Quintana put kracht uit teleurstellende Giro

Daags voor de start van de Tour de France is de volledige wereldpers afgereisd naar Düsseldorf om hém te zien. De man die voor het eerst sinds Marco Pantani in 1998 de Giro én de Tour in een jaar op zijn naam zou gaan schrijven. De man die een einde zou maken aan de hegemonie van Chris Froome.

Zo had het tenminste moeten zijn. In werkelijkheid wordt Nairo Quintana in Düsseldorf vooral omgeven door vraagtekens. In de Giro kon de Colombiaan niet op tegen Tom Dumoulin, die zelfs een onverwachte en tijdrovende sanitaire stop te boven kwam. Dus hoe gaat hij nu de Tour in?

"Een desastreuze Giro was het", blikt Quintana's ploegleider Eusebio Unzue terug. "Het was een gigantische bende, maar ook een vruchtbare bodem om op verder te werken. Wij denken dat we Nairo nu in de Tour op zijn allerbest zullen zien."