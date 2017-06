Mollema ziet rol als meesterknecht van Contador wel zitten

Natuurlijk ging het bij de persconferentie van de ploeg van Mollema en De Kort ook over het dopinggeval met collega André Cardoso. De Portugees was geselecteerd om de Tour te rijden, maar liep bij een routinecontrole tegen de lamp. Hij testte positief op epo.

"Er zullen altijd renners blijven die denken: dit is mijn kans", aldus De Kort, die er tegelijkertijd van overtuigd is dat het wielrennen veel schoner is geworden de laatste jaren.

"Ik voel gewoon dat het beter is. Ik weet precies wat ik zelf doe en ik zie andere renners. Ik zie Tom Dumoulin de Giro winnen. Ik heb jaren bij hem in de ploeg gezeten en heb alle vertrouwen in hem. Ik kan me niet voorstellen dat er nog veel renners zitten te spelen."