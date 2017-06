Groenewegen legt basis voor Toursucces op de brug bij de A6

In die sprinttraining rijdt Groenewegen zes keer 200 meter, van hectometerpaal 43,6 naar 43,8. "Hier is geen ene reet aan", vertelt de sprinter. "Het is echt vreselijk, maar wel een goede training. Je wordt er alleen heel erg misselijk van!"

Vorig jaar debuteerde de Amsterdammer in de Tour. Hij had een trein meegekregen, maar die functioneerde verre van optimaal. "We waren vaak te vroeg. Dit seizoen gaat het goed, we hebben nu de power. Alleen moet het nu ook in de Tour goed gaan."

Groenewegen kan zijn borst natmaken, alle concurrenten zijn aanwezig. De sprinter van Lotto-Jumbo heeft ze allemaal geanalyseerd. Marcel Kittel? "Een powerbom." André Greipel? "Heel machtig, hij heeft een sterke aanzet." Peter Sagan? "Niet de snelste, maar zijn timing is heel goed."