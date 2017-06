Sprinters in de Tour: wielerwatchers verdelen de sterren

Twee namen komen op alle lijstjes voor: Marcel Kittel en Dylan Groenewegen, de beste Nederlandse sprinter. "Die gaat veel kansen krijgen, zegt analist en oud-renner Danny Nelissen. "Zijn ploeg Lotto-Jumbo is goed voorbereid, dus ik verwacht veel van hem."

'Groenewegen gaat een etappe winnen'

"In mijn ogen gaat hij een etappe winnen", zegt Gio Lippens. Er staan een hoop goede sprinters aan de start, dus het zal niet makkelijk worden. Maar Groenewegen is een handige dondersteen en beduidend sterker dan vorig jaar."

Ook Han Kock gelooft in de kansen van de sprinter van Lotto-Jumbo. "Vorig jaar was alles nieuw, nu mag hij wel een etappe pakken. Ik zag hem zondag na het NK dat hij verloor van Ramon Sinkeldam, toen was hij des duivels. Voor hem telt maar één ding en dat is winnen."