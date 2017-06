Tourrenner Cardoso test positief op epo, maar ontkent gebruik

Vier dagen voor de start van de Tour de France is het wielerpeloton opgeschrikt door een nieuw dopinggeval. Trek-Segafredo maakte bekend dat André Cardoso positief heeft getest op epo en daardoor automatisch is geschorst.

"We hebben slecht nieuws", stelt de wielerploeg van Bauke Mollema en Alberto Contador in een verklaring. "We hebben net te horen gekregen dat Cardoso positief is bevonden. Als er meer details zijn, zullen we die communiceren."