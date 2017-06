FDJ zet zijn kaarten in de Tour op Démare en Pinot

Française des Jeux zet zijn kaarten de komende Tour de France op sprinter Arnaud Démare en Thibaut Pinot, de nummer drie van 2014.

Démare is de man in vorm. De kersverse Franse kampioen won in het Critérium du Dauphiné een rit en het puntenklassement en was ook de beste in Halle-Ingooigem. Hij krijgt in de sprint hulp van de Italianen Davide Cimolai en Jacopo Guarnieri.

Of Pinot tot nieuwe heldendaden in staat zal zijn, is nog maar de vraag. Hij liet zich met name in de slotweek van de recente Giro d'Italia nadrukkelijk van voren zien en vond zichzelf in het eindklassement terug op de vierde plaats.