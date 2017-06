Bahrein-Merida begint zonder Nibali aan de Tour

Zoals al verwacht werd, laat Vincenzo Nibali dit jaar de Ronde van Frankrijk aan zich voorbijgaan. De Italiaan is niet opgenomen in de Tourploeg van Bahrein-Merida.

De Tourwinnaar van 2014 werd onlangs in eigen land - achter Tom Dumoulin en Nairo Quintana - derde in de Giro en hield lang open of hij deze zomer in de Ronde van Frankrijk zou starten. De 32-jarige coureur, die ook in 2012 op het podium eindigde in de Tour (derde), heeft echter besloten zich te richten op de Vuelta a España.

Bahrein-Merida mikt nu op de Italiaanse sprinter Sonny Colbrelli, die dit jaar zegevierde in de Brabantse Pijl, en de Spaanse klimmer Jon Izagirre, die vorig jaar in dienst van Movistar de laatste bergetappe in de Tour op zijn naam schreef.