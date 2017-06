Bouhanni belangrijkste troef in Tourploeg Cofidis

De Franse wielerploeg Cofidis gaat met Nacer Bouhanni als kopman naar de Tour de France. De 26-jarige Fransman moet in de massasprints voor successen zorgen.

Bouhanni won eerder dit jaar etappes in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Yorkshire en schreef daarnaast Nokere Koerse en Parijs-Camembert op zijn naam. Afgelopen zondag liep hij de Franse kampioenstrui net mis. In de nationale titelstrijd op de weg toonde FDJ-coureur Arnaud Démare zich in de sprint net iets rapper.

In het verleden won Bouhanni ritten in de Vuelta a España en de Giro d'Italia, maar nog nooit in de Tour. Vorig jaar ging de Ronde van Frankrijk door een handblessure aan zijn neus voorbij.