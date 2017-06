Cavendish toch op tijd fit voor de Tour

Mark Cavendish is toch op tijd fit voor de Tour de France. De Britse sprinter leed aan de ziekte van Pfeiffer waardoor zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk lange tijd onzeker was. Dimension-Data heeft hem toch in de selectie opgenomen.

Half maart reed Cavendish Milaan-Sanremo, waarin hij niet verder kwam dan de 101ste plek. Een paar weken later werd de ziekte bij hem geconstateerd.

Half juni maakte de oud-wereldkampioen zijn rentree in het peloton in de Ronde van Slovenië. Zijn beste resultaat was een tweede plaats in de laatste etappe achter Sam Bennett (Bora).