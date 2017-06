Astana met Aru en Fuglsang naar Tour

Fabio Aru is de voornaamste troef in de Tour de France-ploeg van Astana. De Italiaan, die volgende week zijn 27ste verjaardag viert, stond vorig jaar na 19 etappes nog zesde, maar duikelde door de hongerklop naar de dertiende plaats.

Aru won in 2015 de Vuelta en stond in in de Giro d'Italia in 20143 (derde) en 2015 (tweede) op het podium. Dit jaar ontbrak hij door een knieblessure in Italië. Gisteren won Aru het Italiaans kampioenschap.

Dauphiné-winnaar Jakob Fuglsang is de voornaamste helper van Aru.