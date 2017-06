Direct Energie laat sprinter Coquard thuis

Dylan Groenewegen heeft een concurrent minder, want Bryan Coquard ontbreekt in de Ronde van Frankrijk. Zijn ploeg Direct Energie heeft de sprinter niet opgenomen in de selectie. Coquard had al eerder bekend gemaakt aan het eind van het seizoen te vertrekken bij de ploeg.

Vorig jaar sprintte de Fransman naar een tweede en een derde plaats, een ritzege in de Tour pakte hij nog nooit. Dit jaar staan op zijn palmares nog weinig aansprekende resultaten. Hij won onder meer etappes in de Ruta del Sol en de Ronde van Valencia.