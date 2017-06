Wielerwereld is het eens: vanaf 2018 kleinere ploegen

Nu heeft de Professional Cycling Council (PCC), een commissie waar zowel leden van de UCI als de grote organisatoren in zitten, zich over het vraagstuk gebogen en wordt het per 1 januari 2018 alsnog ingevoerd.

Die route is de juiste, zo vindt de internationale wielerunie. Want, zo stelde de UCI eind november 2016 al: "de organisatoren bepalen de regels niet, dat doet de PCC."

Voornaamste reden voor de invoering? Een kleiner peloton zou leiden tot minder valpartijen.