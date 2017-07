Andere Tijden Sport uit 2016: De nacht van Rasmussen

Andere Tijden Sport brengt Rasmussen terug naar de beslissende bergetappe op 25 juli, naar de Col d´Aubisque. Voor het eerst in negen jaar bedwingt hij de berg opnieuw op de fiets. Hij herbeleeft de dag tot in detail.

Halverwege de klim herinnert hij zich dat een cameraman hem benaderde. "Ik trok expres een grimas, liet het lijken alsof ik moest lijden. Ik wist dat het signaal werd doorgegeven aan de teams."

Tranen

Bovenop de berg is hij tot tranen toe geroerd. "Hier voelde ik dat ik de beste van de wereld was. Er stond niemand boven me, niemand naast me, er was zelfs niemand in de buurt."

Helaas voor hem zal die 'eenzaamheid' ook de volgende ochtend van toepassing zijn. Maar dan op een heel andere manier. Een dag na zijn triomftocht in de Pyreneeën blaast hij in stilte de aftocht. "Rasmussen was gereduceerd tot een zielig hoopje mens", aldus teamleider Erik Dekker.