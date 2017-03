Een jaar lang je straat niet uit. Hoe cool is dat?

Zijn leven speelt zich af op een strekkende kilometer. Vlogger Marnix Haak (29) kent inmiddels iedere stoeptegel in de Amsterdamse Javastraat. Hij heeft zichzelf een jaar lang 'opgesloten' in zijn eigen straat als sociaal experiment.

Marnix komt sinds september 2016 z'n straat niet uit om zijn "buren te leren kennen en in contact te komen met andere culturen". Hij is blij dat de dagen weer langer worden, want in de wintermaanden heeft hij zich soms best eenzaam gevoeld. Los daarvan vindt hij het geweldig.

"Ik ken nu echt belachelijk veel mensen, juist mensen met wie ik normaal nooit in aanraking zou komen", zegt Marnix. Die ontmoetingen legt hij vast in een vlog op zijn YouTube-kanaalJaffa Jaffa.