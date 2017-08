Bondscoach Koens: Hassan heeft tactisch niet gefaald

Hassan verzuurde in de laatste 100 meter van de race, waardoor drie concurrenten haar alsnog passeerden. "Ze kwam op 600 meter voor het einde naar voren en dat was ook het plan. Maar heel verrassend vind ik de uitslag niet. Dit is toch een ander type wedstrijd."

"Ik vind dat Sifan tactisch niet gefaald heeft. Je loopt voor goud en dan kan het alle kanten op", aldus Koens, die nog niet weet of Hassan in Londen de 5.000 meter gaat lopen. "Dat was vooraf wel de bedoeling, maar ik heb haar nog niet gesproken over hoe zij erover denkt."