Het was maar een gedeeltelijke verduistering van de maan vannacht, maar die kon wel vanaf veel plaatsen op de wereld bekeken worden. Van Europa en Afrika tot in het Verre Oosten en Australië.

Naast een hap uit de maan, is de maan tijdens de verduistering ook veel roder dan normaal. Dat is goed te zien in onderstaande foto's en video's.