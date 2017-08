Kenianen kiezen president: 'Ga na het stemmen a.u.b. naar huis'

Zo'n 19 miljoen Kenianen kunnen vandaag naar de stembus om een president te kiezen. De strijd gaat tussen zittend president Uhuru Kenyatta en uitdager Raila Odinga. In peilingen is sprake van een nek-aan-nekrace.

Kenyatta (55), de zoon van de eerste president van Kenia, heeft in een tv-toespraak Kenianen opgeroepen massaal te stemmen, maar wel "op een vredige wijze". In 2007 kwamen na omstreden verkiezingen meer dan 1100 mensen om het leven door geweld; 600.000 Kenianen sloegen op de vlucht.

"Ga alstublieft naar huis zodra u heeft gestemd", zei Kenyatta. "Ga terug naar je buren, ongeacht waar die vandaan komen, hun stam, kleur of religie. Schud hen de hand, deel een maaltijd met elkaar en wacht op de resultaten."

Kenyatta werd na de verkiezingen van 2007 aangeklaagd door het Internationaal Strafhof vanwege zijn rol in het bloedbad dat volgde op de stembusgang. Maar vanwege een gebrek aan bewijs kwam het niet tot een zaak.

Intimidatie

Odinga (72), wiens vader vice-president was onder Kenyatta's vader, leidt een coalitie van oppositiepartijen. Hij stelde zich al drie keer kandidaat en verloor in 2013 al eens van Kenyatta. In een toespraak die Odinga daags voor de stembusgang hield waarschuwde hij voor fraude. De uitgebreide veiligheidsmaatregelen op de verkiezingsdag zouden bedoeld zijn om kiezers te intimideren. Tegelijkertijd complimenteerde hij Kenyatta met zijn campagne en noemde hem een "waardige tegenstander".

In totaal zijn er acht kandidaten. Om in de eerste ronde te winnen moet een kandidaat meer dan de helft van de stemmen hebben en ten minste een kwart van de stemmen in 24 van 47 regio's. Als er niet meteen een winnaar is, volgt een tweede ronde met de twee populairste kandidaten.