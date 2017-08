Rechter verbiedt abortus voor verkracht Indiaas meisje van 10

India is geschokt door gebeurtenissen in de stad Chandigarh, de hoofdstad van de noordelijke deelstaat Punjab. Daar heeft een rechter bepaald dat een meisje van 10 dat zwanger raakte na herhaalde verkrachting, geen abortus mag ondergaan.

In India komen veel tienerzwangerschappen voor, maar dit is voor Chandigarh de eerste keer dat het om een meisje van 10 gaat, zei de chef van een overheidsbureau voor juridische dienstverlening tegen de BBC.

De verkrachter is een neef van de moeder van het meisje. Volgens de vader van het misbruikte meisje heeft hij een bekentenis afgelegd en zit hij vast in afwachting van zijn proces.

Te riskant

De ouders hadden vorige maand gevraagd om een abortus, maar de rechter wees dat verzoek af. In India is toestemming nodig voor abortus na de 20ste week van de zwangerschap. Die wordt alleen gegeven als bijvoorbeeld het leven van de moeder in gevaar is. In dit geval adviseerden artsen tegen abortus, omdat het meisje al in de 32ste week zat. Een abortus zou voor haar te riskant zijn.

De zwangerschap werd pas een paar weken geleden ontdekt, toen het meisje begon te klagen over buikpijn. De ouders hadden niets gemerkt. "Het was een gezond en mollig kind, dat geen idee heeft van wat er met haar is gebeurd. Haar is ook niet verteld dat ze zwanger is, maar alleen dat ze een soort gezwel in haar buik heeft", zei een kennis die namens de familie het woord voert. Het gezin wordt bestormd door de pers en cameraploegen, maar houdt de media op afstand.

Adoptie

De baby wordt als het goed is half september per keizersnede gehaald en daarna afgestaan voor adoptie.

Dat de zaak in India veel aandacht krijgt, heeft ook te maken met de slechte reputatie die het land heeft als het gaat om seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. Zo werden in 2015 ongeveer 10.000 gevallen gemeld van kinderverkrachting. Slachtoffers van verkrachting in India worden vaak zelf als schuldige aangewezen.