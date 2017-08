Turkse politie én burgers zoeken Joey: 'Familie moet weten wat er gebeurd is'

"Had de familie ons maar om hulp gevraagd, niemand kent het gebied beter dan wij", zegt de 37 jarige Ramazan. Hij heeft het over de familie van de Nederlander Joey Hoffmann (21) uit Haaksbergen, die al ruim een maand vermist wordt in Turkije. Hoffmann reisde met twee plaatsgenoten, het echtpaar Bjorn en Derya Breukers, die in afwachting van het Turkse onderzoek het land niet uit mogen.

In de zomer werkt Ramazan in het toerisme. Hij is geboren en getogen in dit gebied. Hij kent het erg goed. In het restaurant van zijn buurman dook Bjorn Breukers een week geleden op. Gewond, in de war, slechts gekleed in een zwarte short en gymschoenen. "Ze zitten achter me aan, ze willen me vermoorden, zei hij. Het leek alsof hij iets gebruikt had. Hij zakte bijna in elkaar. Hij kon niet zelf naar de ambulance komen", vertelt de ober van het restaurant.

Hondenvoer, shampoo, theezakjes

Volgens verschillende mensen die we spreken in het dorp, hebben de reddingswerkers nog niet het juiste gebied doorzocht. Ramazan besluit zelf op onderzoek uit te gaan. Moeiteloos klautert hij het ravijn in naast zijn huis. Zijn hond neemt hij mee. Het lukt ons niet hem bij te houden in het gebied met losse rotspartijen en doornige struiken. Zijn zoektocht levert niets op.

Op de plek waar Bjorn, diens vrouw Derya en Joey kampeerden, liggen hun spullen nog steeds verspreid: een verpakking voor hondenvoer, shampoo, theezakjes, kniebeschermers. Het terrein is niet afgezet en iedereen kan alles zo meenemen.

Dit stukje land, waarop Bjorn en Derya Breukers een huis zouden willen bouwen grenst aan een archeologische vindplaats. In de grond liggen nog diverse schatten begraven uit de Romeinse en Byzantijns tijd. Een paar ruïnes, oude graven, waterreservoirs en objecten die in het museum niet zouden misstaan. "Hier mag niets gebouwd worden", zegt Ali, die hier land bezit. Iets verderop is wellicht een klein bouwwerk toegestaan. Maar daarvoor zijn zoveel vergunningen nodig dat het bijna onmogelijk is.