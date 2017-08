Hassan ten onder in WK-finale 1.500 meter

Ze was de grote favoriete, maar het lukte haar niet het waar te maken. Sifan Hassan (24) slaagde er in Londen niet in een WK-medaille op de 1.500 meter te veroveren. Ze eindigde als vijfde in 4.03,34. De titel ging naar de Keniaanse olympisch kampioene Faith Kipyegon.

Kipyegon won in 4.02,59. Het zilver was voor de Amerikaanse Jennifer Simpson (4.02,76), brons ging in 4.02,90 naar de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya.