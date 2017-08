Langs het water en in het park: uitzinnig Utrecht onthaalt Oranje

Gerard (78) staat rustig te wachten voor een van de ingangen. Hij is alleen en heeft net bij een café in de buurt al wat biertjes achterovergeslagen. "Ik vind dit prachtig, die drukte, die sfeer. Ik was er ook bij in '88 in München toen de heren wonnen, toen was m'n zoon mee. Vandaag moest hij werken, dus ben ik alleen gegaan."

Gerard kijkt trots. "Weet je, ik heb zelf jaren voetbaltraining gegeven aan meisjes, dames van 17 ongeveer. Ik ben gediplomeerd KNVB-trainer geweest. Dat is jaren terug hoor, toen was het damesvoetbal nog klein."

"Het is allemaal serieuzer nu, jammer dat zo'n vent als Van Hanegem dan vanochtend in zo n column de dames afzeikt. Ik ken hem wel een beetje uit mijn vroege voetbaljaren, toen speelde ik weleens tegen zijn team. Wim was toen een miezerig mannetje."